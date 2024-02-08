От ролевых игр нынче ждут не только экшена и цифр, но и возможности влюблять в себя различных NPC — стараниями BioWare это стало фактически одной из традиций жанра. Obsidian Entertainment, впрочем, следовать ей не собирается

В разработке нового фэнтезийного проекта Avowed от Obsidian Entertainment решили отойти от традиционного для ролевых игр элемента - включения любовных романов. Об этом объявила геймдиректор проекта, Кэрри Патель. По ее словам, решение связано с высокой сложностью реализации таких сюжетных линий и необходимостью учета множества возможных вариантов развития отношений между персонажами.

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Это позволит разработчикам сосредоточиться на других аспектах игры, а также избежать возможных нелепых ситуаций, связанных с участием спутников главного героя. Однако, несмотря на отсутствие любовных линий, окружающие персонажи все равно будут реагировать на действия игрока, придавая миру игры динамику и атмосферу.

Премьера игры намечена на осень 2024 года, она будет доступна пользователям PC и Xbox Series, в том числе через подписку Xbox Game Pass с момента релиза.