Стартап Afference из Колорадо представил высокотехнологичную перчатку с новым подходом обратной связи для виртуальной реальности

Колорадский стартап Afference внес революционные изменения в мир виртуальной реальности с презентацией перчатки Phantom - инновационного устройства, переносящего тактильные ощущения на новый уровень. В отличие от существующих решений, которые обычно ограничиваются вибрацией или давлением на поверхность кожи, Phantom использует уникальный подход, воздействуя на периферийные нервы в руке, что создает убедительные ощущения виртуального взаимодействия.

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Перчатка Phantom состоит из пяти колец, прочно закрепленных на пальцах пользователя, и электронного модуля, интегрированного с тканевым ремнем, обвязывающим запястье. Эта конструкция обеспечивает комфорт и свободу движения, позволяя пользователю ощущать виртуальные предметы с удивительной точностью и реализмом.





Новинка легко подключается к различным устройствам, включая VR-гарнитуры, компьютеры и мобильные устройства, благодаря технологии беспроводной связи Bluetooth. Первые продажи запланированы на период после 2026 года, и, хотя ценовая политика стартапа еще не объявлена, ожидается, что Phantom станет доступной для широкой аудитории, переопределяя стандарты взаимодействия с виртуальными мирами.