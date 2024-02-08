Основатель фирмы Gravity Industries Ричард Браунинг заявил, что уже в конце февраля впервые в мире состоятся гонки на реактивных ранцах

Ожидается, что в конце февраля в Дубае состоятся исторические гонки на реактивных ранцах, благодаря усилиям Ричарда Браунинга, основателя Gravity Industries. Этот инновационный вид спорта, разработанный с использованием реактивных костюмов Gravity, станет центром внимания для любителей экстремальных приключений.

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Реактивные костюмы Gravity, оборудованные встроенными реактивными турбинами и топливными баками, позволяют пилотам легко маневрировать в воздухе. Состязания пройдут с участием восемнадцати участников из восьми разных стран, готовых принять вызов и соревноваться за звание лучшего в мире пилота реактивного костюма.





Интересно, что стоимость одного из этих инновационных костюмов оценивается в целых $483 000, но даже не имея своего реактивного костюма, любой желающий может испытать адреналин и принять участие в тренировочных полетах за $3500. Это позволит попробовать себя в роли пилота Gravity на протяжении целого дня и почувствовать весь вихрь свободного полета.

Гонка, запланированная на 28 февраля в Дубае, стала возможной благодаря сотрудничеству Совета по спорту и инновационной компании Gravity Industries. Ожидается, что это мероприятие станет точкой отсчета для будущего развития реактивных видов спорта и привлечет внимание любителей экстрима со всего мира.