Автор YouTube-канала Doctor Volt обнаружил в компьютерных мышах не самую очевидную функцию, которая у всех всегда была под носом, но никто о ней не догадывался

Недавно Доктор Вольт, известный блогер и эксперт в области компьютерной техники, сделал потрясающее открытие, раскрыв скрытый потенциал обычных компьютерных мышей. Проводя серию экспериментов, он обнаружил, что стандартные компоненты внутри мыши, такие как оптический сенсор и микроконтроллер, могут быть перепрограммированы для создания миниатюрной цифровой камеры.

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Используя собственные навыки и креативный подход, Доктор Вольт разработал метод, позволяющий извлекать изображения с низким разрешением из этих обычных устройств. Он применил объектив M12 и специальное крепление, изготовленное на 3D-принтере, чтобы улучшить качество изображения и обеспечить более четкую фокусировку.





Хотя получаемые изображения монохромные и имеют низкое разрешение, этот проект открывает потенциал для новаторских экспериментов и исследований. Доктор Вольт поделился своими находками, опубликовав подробные инструкции, которые позволяют другим энтузиастам воспроизвести его успех с любой оптической мышью, оснащенной датчиком ADNS 2610.

Это удивительное открытие показывает, что даже самые обычные устройства могут иметь скрытые возможности, которые могут быть раскрыты с помощью творческого подхода и инженерных навыков. Возможно, в будущем это приведет к дальнейшему развитию технологии и созданию новых устройств на основе компьютерных мышей.