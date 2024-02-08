Исследователи из лаборатории Робертсона в Швейцарском инновационном парке Цюриха в Дюбендорфе придумали звуковые датчики, получающие энергию для своей работы от разговоров, звучащих поблизости

Исследователи из лаборатории Робертсона в Швейцарском инновационном парке Цюриха в Дюбендорфе представили инновационные звуковые датчики, которые могут преобразовывать звуковые волны, в том числе разговоры и шумы, в электрическую энергию, необходимую для их работы. Эти датчики, состоящие из десятков структурированных пластин, соединенных пружинами, обладают уникальной способностью выявлять и реагировать исключительно на звуковые волны, вызывая вибрации и генерируя электрический импульс.

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В отличие от традиционных датчиков, зависимых от батарейного питания, эти новые устройства предлагают беспрецедентную автономность, основанную на окружающем звуковом пейзаже. Такой подход обещает революцию в области сенсорных технологий, позволяя использовать их в самых разнообразных сферах, от промышленного мониторинга до бытовой электроники.

Исследователи также отмечают потенциал этих датчиков для мониторинга землетрясений и нефтяных скважин, а также планируют разработку новой версии с возможностью распознавания до 12 различных слов. Это открывает новые горизонты в области голосовых интерфейсов и машинного обучения, делая эти датчики ключевым элементом будущих технологических разработок.