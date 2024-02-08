Как бы издатели ни боролись с «пиратами», любителей бесплатных новинок нисколько не убавляется

Недавно выяснилось, что игра Spacewar, которая была снята с продаж в Steam много лет назад, внезапно вернулась к пиковой популярности. Несмотря на то, что она больше не доступна в цифровом магазине, на днях в неё одновременно играли более 102 тысяч человек.

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Это произошло благодаря пиратам, которые используют «заглушки» для взломанных игр, чтобы сохранить функции мультиплеера. Они подменяют файлы в Steam, из-за чего в профиле отображается другая игра, но фактически запускается Spacewar.

Часто пираты выбирают Spacewar в качестве «жертвы» для таких манипуляций, и это привело к тому, что более 102 тысячи пользователей обманули площадку Steam, играя в эту аркаду. Таким образом, удалённая игра ожила благодаря неожиданным мерам пиратов, сохраняющим интерес к игре даже после её снятия с продажи.