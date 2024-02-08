Стартап из Калифорнии Aeromine Technologies разработал новый ветрогенератор, который можно устанавливать на крыши коттеджей, таунхаусов и обычных многоэтажных домов. По заявлениям производителя, он собирает на 50% больше энергии, чем солнечные панели, при тех же денежных затратах

Калифорнийская компания Aeromine Technologies представила миру свой последний шедевр в области возобновляемой энергетики - ветрогенератор Aeromine. Это революционное устройство, способное эффективно собирать энергию даже при низкой скорости ветра, ставит новые стандарты в области ветроэнергетики.

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Одной из ключевых особенностей Aeromine является его компактный дизайн без видимых лопастей, что делает его идеальным выбором для установки на крышах различных типов зданий - от коттеджей до многоэтажных комплексов. Новаторская технология, аналогичная той, что используется в спортивных автомобилях, позволяет генератору начинать работу уже при минимальной скорости ветра, обеспечивая стабильное производство энергии.

По заявлениям производителя, Aeromine собирает на 50% больше энергии, чем солнечные панели, при тех же затратах. Это делает его привлекательным решением для тех, кто стремится к экологической энергетике без увеличения бюджета. Более того, возможность установки Aeromine по периметру крыши оставляет место для солнечных панелей, обеспечивая дополнительные источники возобновляемой энергии.

Однако, несмотря на все его преимущества, разработчики компании предупреждают, что Aeromine не подходит для использования на частных домах из-за ограниченной скорости ветра на низкой высоте над землей. Это устройство лучше всего подходит для коммерческих и жилых зданий, где его высокая эффективность и экономичность могут полностью раскрыть свой потенциал.