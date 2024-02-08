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Шведский фотограф Питер Розен удивил мир своим последним открытием – он запечатлел редкое оптическое явление, снимая утреннее небо над Стокгольмом. На его фотографиях отчетливо видна "зелёная вспышка" на небесном теле – планете Венера.
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Это необычное явление вызвано взаимодействием нижних слоев атмосферы с светом, преломленным через призму. Под воздействием переменчивых температур воздуха, зелёный цвет становится особенно выразительным. К тому же, скорость движения Венеры относительно зрителя создает впечатление мимолетной вспышки, которую удалось зафиксировать лишь благодаря высокоскоростной камере Питера Розена.
Интересно, что без загрязнений в атмосфере, "вспышка" проявилась бы синим цветом. Это связано с особенностями рассеивания света в чистой среде.
Подобные оптические явления наблюдались ранее на изображениях Меркурия и Луны, но фотография Питера Розена стала уникальным свидетельством такого явления на Венере. Это открытие не только подтверждает удивительную красоту и разнообразие нашей вселенной, но и помогает расширить наше понимание о взаимодействии света и атмосферы планет.