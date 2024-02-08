Шведский фотограф Питер Розен запечатлел чрезвычайно редкое оптическое явление, снимая утреннее небо над Стокгольмом. Это была «зелёная вспышка» на Венере. Как оказалось, на такой необычный эффект повлияли сильные холода

Шведский фотограф Питер Розен удивил мир своим последним открытием – он запечатлел редкое оптическое явление, снимая утреннее небо над Стокгольмом. На его фотографиях отчетливо видна "зелёная вспышка" на небесном теле – планете Венера.

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Это необычное явление вызвано взаимодействием нижних слоев атмосферы с светом, преломленным через призму. Под воздействием переменчивых температур воздуха, зелёный цвет становится особенно выразительным. К тому же, скорость движения Венеры относительно зрителя создает впечатление мимолетной вспышки, которую удалось зафиксировать лишь благодаря высокоскоростной камере Питера Розена.

Интересно, что без загрязнений в атмосфере, "вспышка" проявилась бы синим цветом. Это связано с особенностями рассеивания света в чистой среде.

Подобные оптические явления наблюдались ранее на изображениях Меркурия и Луны, но фотография Питера Розена стала уникальным свидетельством такого явления на Венере. Это открытие не только подтверждает удивительную красоту и разнообразие нашей вселенной, но и помогает расширить наше понимание о взаимодействии света и атмосферы планет.