Ожидается, что такое решение позволит легко скопировать сложные движения людей и упростить обучение машин

Учёные из Токийского университета открыли новую эру в развитии робототехники, создав двуногого киборга, обладающего уникальной способностью двигаться благодаря живой мышечной ткани. Этот прорывный проект открывает двери для разработки машин, способных легко имитировать сложные движения человека и ускорить процесс их обучения.

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Основой для этого уникального киборга стала комбинация технологий и биологических компонентов. Японские исследователи интегрировали культивированную скелетную мышечную ткань в конструкцию робота, что позволяет ему совершать удивительно реалистичные движения. Живая ткань, натянутая вдоль гибких ног робота, дает ему уникальную гибкость и позволяет легко адаптироваться к различным сценариям действий.

Ключевым моментом в работе киборга является механизм управления мышечными сокращениями. Путём пропускания тока через жидкость вблизи мышц учёные достигли управляемости движений киборга. Этот метод позволяет точно контролировать шаги робота и даже выполнение поворотов на месте.

Однако это только начало. Исследователи планируют дальнейшие улучшения, включая увеличение мощности и гибкости киборга. В будущем, устройства питания, разработанные для подачи энергии непосредственно в мышцы, позволят роботу работать даже на воздухе, расширяя его функциональные возможности.

Этот проект отражает не только технические достижения, но и открывает новые горизонты в области взаимодействия между машинами и биологическими системами. Возможности киборга будут дальше исследоваться и развиваться, принося новые перспективы в робототехнике и медицине.