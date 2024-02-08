Владельцы электрокаров начали жаловаться на весьма неочевидный недостаток экологически чистого транспорта, дополняющий проблемы с автономностью и быстрой потерей в цене. Речь идёт о слишком быстром износе шин по сравнению с бензиновыми машинами

Владельцы электрокаров, особенно в штате Вайоминг, высказывают обеспокоенность из-за быстрого износа шин на своих транспортных средствах. По данным отчетов, комплект колес приходится менять каждые 11 000 — 16 000 км, что в разы чаще, чем у автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Эта проблема становится значимой дополнительной нагрузкой для владельцев электромобилей, учитывая уже существующие заботы о дальности поездок и стоимости.

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Электромобили, в отличие от своих бензиновых аналогов, имеют больший вес и крутящий момент, что повышает давление на шины и способствует их более быстрому износу. В дополнение к этому, из-за того, что электрокары работают без шума двигателя, требуется использование специальных тихих шин, что также может влиять на их износ.

Однако, стоит отметить, что стиль вождения, климатические условия и качество дорожного покрытия также оказывают влияние на износ шин. Владельцам электромобилей приходится сталкиваться с необходимостью замены шин в разы чаще, чем у обычных автомобилей.

Известно, что цены на замену шин для электрокаров могут быть значительными. Один из владельцев Tesla сообщил, что заплатил 1267 долларов за комплект из четырех шин, включая услуги по балансировке и утилизации старых шин, а также гарантию на новый комплект. Это дополнительный расход, который добавляется к уже существующим затратам на эксплуатацию электромобилей.