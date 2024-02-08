Это будет космический лазерный интерферометр в виде треугольника, каждая сторона которого будет длиной 2,5 миллиона километров

Европейское космическое агентство (ESA) одобрило начало работ по созданию космической гравитационно-волновой обсерватории LISA. Этот амбициозный проект предполагает создание трёх аппаратов, образующих космический лазерный интерферометр в форме равностороннего треугольника, с каждой стороной длиной около 2,5 миллиона километров.

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LISA, аналогично наземным обсерваториям LIGO и Virgo, будет способна обнаруживать гравитационные волны, но с чувствительностью к гораздо меньшим частотам, в диапазоне от 0,1 миллигерца до 1 герца. Основным преимуществом LISA является его треугольная схема, которая отличается от привычной L-образной конфигурации на Земле. Это позволяет обнаруживать и изучать больше свойств гравитационных волн.

Каждый из трёх космических аппаратов будет содержать два двухкилограммовых кубика из золота и платины, которые будут свободно плавать в специальном корпусе в центре корабля. Эти "пробные тела" будут использоваться для измерения гравитационных волн и предоставления ценных данных о космических явлениях.

Главная цель LISA - следить за гравитацией парных объектов за год до их слияния, а также обнаруживать слияния сверхмассивных черных дыр. Ожидается, что этот проект станет уникальным инструментом для исследования Вселенной в гравитационном аспекте и откроет новые горизонты в нашем понимании космических явлений.

До 2025 года планируется выбрать подрядчиков в Европе, а NASA будет предоставлять необходимое оборудование, такое как лазеры, телескопы и источники ультрафиолетового света. Запуск трёх аппаратов в космос планируется осуществить с помощью тяжёлой ракеты "Ариан-6" в 2035 году.