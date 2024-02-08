Инженеры из Ливерпульского университета разработали автономного робота, призванного предотвращать образование выбоин на дороге

Инженеры из Ливерпульского университета впервые представили свой последний проект - автономного робота по имени ARRES Prevent. Этот робот, оснащенный передовым искусственным интеллектом, разработан для предотвращения образования выбоин на дорогах.

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ARRES Prevent не просто обнаруживает уже существующие трещины на дорожном покрытии, но и самостоятельно заделывает их, прежде чем они превратятся в крупные выбоины. Этот инновационный подход помогает существенно сократить необходимость аварийного ремонта дорог, что в конечном итоге экономит время и деньги автовладельцев, а также улучшит безопасность дорожного движения.





Преимущества использования ARRES Prevent очевидны: согласно предварительным оценкам, расходы на ремонт дорог можно сократить до 90%, а скорость выполнения работ увеличить на 70%. Более того, этот помощник значительно снижает выбросы CO2 на трассах, что делает его не только эффективным, но и экологически чистым решением.

Но это еще не все: ARRES Prevent работает от аккумулятора, что делает его использование еще более привлекательным с точки зрения экологической устойчивости. Этот робот представляет собой революцию в области дорожного строительства и обещает изменить подход к обслуживанию и ремонту дорог в будущем.