Глядя на успех и масштаб ремейка Final Fantasy VII, многие фанаты серии задумались, а когда же очередь дойдёт до других игр франшизы

В последние годы фанаты Final Fantasy стали все более заинтересованными в возможности ремейка следующей игры из франшизы, особенно после успеха ремейка Final Fantasy VII. Однако, согласно последним заявлениям руководства Square Enix, ждать подобных проектов, кажется, не стоит.

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В интервью главного продюсера Final Fantasy VI, Ёсинори Китасэ, он поделился мнением о запросах фанатов на создание современного ремейка игры. По его словам, создание подобного проекта потребует огромных ресурсов и времени — около 20 лет, учитывая необходимость обновления графики, геймплея, развития сюжета и внедрения нового контента.

Переиздание Final Fantasy VII, вышедшее в 2020 году, стало ярким примером того, насколько масштабным может быть проект ремейка. При этом первая часть игры охватывает только начало оригинала, а оставшаяся часть будет раскрыта в последующих эпизодах. Сиквел, Final Fantasy VII Rebirth, ожидается 29 февраля на PlayStation 5.

Таким образом, хотя желание фанатов увидеть ремейк Final Fantasy VI остается сильным, реализация подобного проекта на данный момент кажется маловероятной из-за сложности и масштабности задачи для студии Square Enix.