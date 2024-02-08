В США в обиход вошло устройство DermaSensor — первый тестер на базе искусственного интеллекта, позволяющий обнаруживать три распространённых типа рака кожи в режиме реального времени

В США появилось новое инновационное медицинское устройство под названием DermaSensor, которое представляет собой первый тестер на базе искусственного интеллекта для обнаружения трех наиболее распространенных типов рака кожи в реальном времени. Это устройство получило необходимое разрешение на использование в качестве медицинского прибора в США.

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DermaSensor использует спектроскопию упругого рассеяния (ESS), чтобы проанализировать поражения кожи, измеряя, как фотоны рассеиваются при взаимодействии с различными клеточными структурами. Благодаря этой технологии злокачественные опухоли выделяются на фоне доброкачественных новообразований за счет различий в клеточном и субклеточном составе, что позволяет устройству обнаруживать рак кожи с высокой точностью.





DermaSensor успешно прошел тестирование и продемонстрировал высокую точность в обнаружении различных типов рака кожи. Для меланомы точность составила 87,5%, для базальноклеточной карциномы (БКК) - 97,8%, а для плоскоклеточной карциномы (ПКР) - 98,7%. Сравнительно, субъективное суждение врачей первичной медико-санитарной помощи в среднем точно на 83,0%. Кроме того, использование DermaSensor снизило количество пропущенных случаев рака кожи с 18% до 9%, что значительно улучшает способность врачей диагностировать это заболевание.

Это устройство представляет значительный прогресс в области диагностики рака кожи и может значительно повысить эффективность медицинского обслуживания пациентов с подозрением на это заболевание.