По задумке, самое высокое в мире колесо обозрения без спиц будет вмещать в себя до 1600 посетителей разом

Голландская архитектурная компания UNStudio объединилась с Arup и Heerim Architects для создания уникального аттракциона - самого высокого в мире колеса обозрения без спиц.

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Этот величественный аттракцион, планируемый к завершению к 2028 году, впечатлит не только своими размерами, но и инновационным подходом к конструкции. Размещенное на вершине культурного комплекса высотой 40 метров, колесо будет обладать диаметром 180 метров и высотой до 220 метров. Вмещая до 1600 посетителей одновременно, оно станет новым символом города.

Колесо обозрения будет оборудовано 64 капсулами, каждая из которых способна вместить до 25 посетителей. Однако главное преимущество этого аттракциона заключается в его уникальной гусеничной системе перемещения капсул по внутренней и внешней частям колеса, что полностью отличает его от традиционных колес обозрения.

Посетители смогут наслаждаться захватывающими видами на Сеул из прозрачных капсул, а также воспользоваться монорельсовой дорогой, соединяющей аттракцион с метро и парком. Для любителей адреналина планируется установка зиплайна - стального каната для продолжительного спуска.

Если вы хотите ощутить волнение от взгляда на город с высоты птичьего полета или насладиться панорамными видами на городской пейзаж, это колесо обозрения обещает удовлетворить желания самых требовательных посетителей. Цена билета на это удивительное приключение остается пока загадкой.