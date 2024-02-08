Учёные из Университета штата Мичиган нашли способ предотвратить быструю деградацию перовскитных полупроводников в солнечных панелях

Учёные из Университета штата Мичиган представили революционное открытие в области солнечной энергетики. Исследователи разработали инновационный метод, который не только предотвращает быструю деградацию перовскитных полупроводников в солнечных панелях, но и делает их более доступными и долговечными.

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В ходе исследования было обнаружено, что добавление пассивирующих молекул в состав перовскитных элементов значительно увеличивает их стабильность и срок службы. Эти молекулы блокируют субординированные связи, замедляя деградацию материала под воздействием тепла и других факторов. Более того, исследователи выяснили, что использование более массивных пассивирующих молекул способствует лучшему сцеплению с материалом, что повышает прочность солнечных элементов.

Эти открытия не только сделают солнечные панели более экологичными, но и уменьшат их стоимость в два-четыре раза. Нагрев перовскитовых пленок с добавками до 200 °C приводит к лучшему сохранению структуры материала, что подтверждает уменьшение количества структурных дефектов в солнечных элементах.

Этот прорыв в области солнечной энергетики открывает новые возможности для разработки более эффективных, экономичных и экологически чистых решений, способствуя переходу к более устойчивому источник энергии.