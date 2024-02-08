Как и во многих играх FromSoftware, в Elden Ring лор игры по большей части скрыт, поэтому пропустить интересные детали и запутаться — легче легкого. Но один блогер решил собрать максимальную выжимку известных фактов, чтобы облегчить участь геймеров

Известный блогер под ником SmoughTown взял на себя амбициозную задачу — разобрать лор Elden Ring, новой игры от студии FromSoftware, известной своими загадочными сюжетами. В его новой серии видеороликов под названием "Глубины Эльден Ринга" он представил подробный анализ вселенной игры, собрав воедино практически всю доступную информацию о мире и персонажах.

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SmoughTown вложил в этот проект массу времени и усилий, создав три ролика, каждый из которых длится по 12 часов. В сериях он рассмотрел различные аспекты игрового мира: от предыстории Малении до важных столпов мира, таких как Старые Боги, Драконы и Огненные Гиганты. Блогер аккуратно отобрал самые точные данные, намеки и теории, которые можно найти в игре, чтобы помочь игрокам более глубоко погрузиться во вселенную Elden Ring.





Ролики SmoughTown стали настоящим событием для фанатов игры, которые стремятся раскрыть все тайны ее мира. Блогер продемонстрировал свою экспертность и преданность сообществу, посвятив столь масштабный проект анализу лора Elden Ring.