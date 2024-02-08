Новая модель включает 10 струнных инструментов, включая два из OM84 1984 года, электрическое пианино, гитару и арфу

На выставке NAMM 2024 компания Suzuki Music впечатлила мир анонсом возрождения культового музыкального инструмента - Omnichord. Новая модель, OM-108, обещает стать настоящим прорывом в мире музыкальных технологий. Изначально выпущенный в 1981 году, Omnichord быстро завоевал популярность среди таких звезд, как Eurythmics, Бьорк, Боб Дилан, Дэвид Боуи и Дэймон Албарн. Теперь, с возвращением этого уникального инструмента, музыканты снова получают доступ к его удивительным возможностям.

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Новая модель OM-108 предлагает целый арсенал инструментов, включая 10 струнных инструментов, электрическое пианино, гитару и арфу. Она способна выдать до 108 аккордов, включая различные вариации мажорных, минорных, увеличенных и уменьшенных аккордов, sus4 и add9. Уникальная сенсорная панель позволяет музыкантам проводить пальцем по аккордам и создавать красивые арпеджио и мелодии.

Но это еще не все. OM-108 также предлагает 10 ритм-паттернов и возможность комбинировать инструменты для создания разнообразных звуковых текстур. Барабанные пэды с автоматическим отключением позволяют добавить дополнительные ритмические элементы в музыку. Инструмент работает как от батареек типа АА, так и от адаптера переменного тока, что делает его удобным для использования как на сцене, так и в студии.

Новый Omnichord OM-108 ожидается на рынке по цене около 750 долларов США. Этот инструмент обещает стать неотъемлемой частью арсенала музыкантов, вдохновляя их на новые творческие высоты и принося радость своим уникальным звучанием.