Китайские биоинженеры и робототехники разработали небольшого гибкого робота, способного плавать и проверять воду на наличие загрязнений

Китайские биоинженеры и робототехники представили новую разработку - миниатюрного робота-пловца под названием SES, способного эффективно мониторить состояние водоемов и водопроводных систем. SES, совмещающий в себе гибкость и высокую функциональность, стал результатом многолетних исследований и инженерных технологических наработок.

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Основная особенность SES заключается в его способности использовать радиоволновую энергию для своей работы. Этот мягкий электромагнитный пловец, выполненный в форме стрелы с уникальным хвостом, двигающимся за счет встроенного магнита и катушечной антенны, способен плавать в воде и одновременно проводить анализ ее состава на предмет содержания хлоридов, аммиака и даже вируса SARS-CoV-2.

Кроме того, команда инженеров оснастила робота тремя датчиками и специальным чипом для обработки данных. Программное обеспечение, разработанное для SES, позволяет в реальном времени отображать и анализировать результаты анализа в виде графиков и диаграмм.

Однако, несмотря на потенциал и функциональность, SES в настоящее время имеет ограничения в радиусе действия: он может работать на небольших расстояниях от источника радиоволн и смартфона, принимающего данные. Тем не менее, разработчики уже заявили о намерении продолжить улучшение робота, чтобы расширить его функциональные возможности и обеспечить его эффективное использование в различных условиях.