Редко разработчики предупреждают о закрытии проекта ещё до его выхода, однако такое всё же произошло

Разработчики мобильной ритм-игры, основанной на популярной аниме-серии Love Live!, сначала порадовали фанатов анонсом о мировом релизе Love Live! School Idol Festival 2 Miracle Live в феврале 2024 года. Предшествовавший этому успех в Японии в апреле 2023 года создал надежду на долгожданное продолжение для глобальной аудитории.

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Однако, радость фанатов оказалась недолгой, поскольку вскоре после анонса разработчики объявили, что игра будет закрыта 31 мая 2024 года. Это решение оставило сообщество в шоке и вызвало волну разочарования среди поклонников, многие из которых только начали исследовать новый тайтл.

Необычным аспектом данного закрытия стало обещание разработчиков сохранить доступ к внутриигровому магазину до самого конца, позволяя игрокам поддерживать игру путем покупки контента. Это вызвало вопросы о целесообразности мирового релиза, если проект будет обречен на закрытие вскоре после его осуществления.

Таким образом, Love Live! School Idol Festival 2 Miracle Live стал не только объектом интереса для фанатов, но и источником обсуждений о стратегических решениях в игровой индустрии и будущем подобных проектов.