Учёные из Имперского колледжа Лондона нашли новое объяснение, почему насекомых влечёт к свету в ночное время и что заставляет их в замешательстве порхать вокруг уличных фонарей

Исследование, проведённое учёными из Имперского колледжа Лондона, проливает свет на загадку поведения насекомых в ночное время около источников света. Используя передовые методы видеосъёмки, учёные обнаружили, что насекомые, находясь в близости фонарей или других источников света, не стремятся к ним прямо, как это долгое время предполагалось. Вместо этого, они создают беспорядочное движение вокруг световых объектов, что создаёт иллюзию их притяжения к свету.

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Дальнейшее исследование показало, что поведение насекомых обусловлено механизмами коррекции ориентации, основанными на яркости неба. Насекомые ориентируются по углу небесного свода, который традиционно является более ярким, чем земная поверхность. Встречая конкурирующий источник света, они оказываются в постоянном состоянии корректировки курса, что создаёт эффект беспорядочного движения вокруг источника света.

Кроме того, учёные отмечают, что смешанные сигналы ориентации, например такие как гравитация, могут вызвать у насекомых головокружение, что делает их более подверженными столкновениям с препятствиями. Эти новые данные опровергают представление о простом притяжении насекомых к источникам света и подчёркивают важность понимания их ориентационных механизмов.