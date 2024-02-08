Исследовательская группа из Кембриджского университета создала роботизированный прибор, который считывает шрифт Брайля точнее и быстрее существующих аналогов

Исследователи из Кембриджского университета представили революционный роботизированный прибор, способный революционизировать чтение шрифта Брайля. Новое устройство обладает способностью считывать шрифт точнее и быстрее, чем его предшественники. В отличие от существующих аналогов, этот прибор не прерывает считывание после каждого символа, а плавно "скользит" по строкам, создавая тактильный комфорт человеку.

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Инновационная технология столкнулась с обычной проблемой размывания изображения при движении. Однако исследователи нашли выход, обучив нейросеть YOLO v8 анализировать искусственно размытые тексты шрифта Брайля. Этот подход позволил устройству успешно обнаруживать и классифицировать каждый символ, даже при движении.





В результате тестов робот смог считывать впечатляющие 315 слов в минуту с точностью 87%. Это в два раза превышает скорость считывания шрифта Брайля большинством людей. Удивительно, что изначально технология разрабатывалась для других целей, но в итоге ее применили для улучшения считывания шрифта Брайля.

Эта инновация может иметь далеко идущие последствия. В частности, она может стать основой для разработки протезов с искусственной кожей, способных лучше воспринимать и передавать тактильную информацию. Также новая технология может найти применение в приложениях, которые определяют текстуру поверхности, помогая людям с ограниченными возможностями.