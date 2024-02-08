Японские физики из Университета Кобе разработали идеально круглые кремниевые наночастицы, которые можно использовать в качестве основы для производства сверхлёгких красителей для печати ярких цветных изображений, не выцветающих с течением времени

Научная команда из Университета Кобе в Японии представила революционное достижение в области материаловедения. Они разработали идеально круглые кремниевые наночастицы, способные создавать яркие цвета без выцветания со временем. Основанная на явлении "резонанса Ми", эта инновационная технология позволяет производить сверхлёгкие красители, обеспечивающие насыщенные оттенки при любом угле обзора.

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Применение этой технологии обширно. Одним из важных преимуществ является её потенциал для авиационной отрасли. Поскольку кремниевые наночастицы могут существенно снизить массу авиалайнеров на несколько сотен килограммов, это приведет к улучшению их лётных характеристик, внешнего вида и снижению расхода топлива. Это может стать ключевым вкладом в разработку более экологически чистого и эффективного воздушного транспорта.

Доцент Университета Кобе, Хироси Сугимото, отмечает, что даже тонкий слой наночастиц толщиной в 100–200 нанометров способен обеспечить яркую окраску поверхностей, при этом используется невероятно малое количество красителя, менее половины грамма на квадратный метр. Это делает их одними из самых легких красителей на Земле и открывает широкие перспективы для использования в различных отраслях промышленности и науки.