Когда-то Blizzard славилась своими кинематографическими роликами по World of Warcraft, но в последнее время их количество и качество, по оценкам фанатов, поубавилось. Один энтузиаст решил исправить это с помощью нейросети.

Фанат World of Warcraft, известный как Imagination Cafe, взялся за создание кинематографического шедевра с помощью передовых технологий искусственного интеллекта. Используя нейросети Midjourney v6, RunwayML-gen2, Pika 1.0, ElevenLabs, Gigapixel AI, Topaz AI и функции искусственного интеллекта Canva, он создал потрясающий трейлер, оживив легендарную историю о Артасе Менетиле и его пути к становлению Королем Личем.

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Но Imagination Cafe не останавливается на достигнутом: его амбиции выходят далеко за пределы одного трейлера. Фанат стремится к созданию полнометражного фильма, используя для этого более десятка различных нейросетей. Этот амбициозный проект представляет собой уникальное сочетание творчества и технологий, переплетая виртуальный мир WoW с передовыми методами искусственного интеллекта.

Ожидается, что продолжение этой эпической истории от Imagination Cafe будет не только зрелищным, но и революционным в мире кинематографии. Какими еще инновациями и технологиями фанат воспользуется в своем проекте, остается загадкой, однако уже сейчас можно предвидеть, что его творение вызовет восторг у миллионов поклонников WoW и кинематографа.