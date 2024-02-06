Немецкая компания Digity изготовила экзоскелет, предназначенный для защиты пальцев человека во время потенциально травмоопасных работ

Новый экзоскелет Artus от немецкой компании Digity обещает революционизировать рабочие условия в промышленности, обеспечивая безопасность и комфорт для сотрудников. Разработанный специально для защиты пальцев человека во время выполнения потенциально опасных работ, Artus представляет собой инновационное устройство, которое может значительно снизить риск травм.

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Изготовленный из высокопрочных материалов, таких как нейлоновые сегменты, полимеры и нержавеющая сталь DigiLocks, экзоскелет обеспечивает надежную защиту пальцев сотрудников. Он позволяет им свободно двигаться в безопасных пределах, предотвращая чрезмерное выгибание и минимизируя риск повреждений.

Одним из ключевых преимуществ Artus является его способность сохранять необходимую чувствительность при работе с мелкими объектами благодаря покрытию мест подушечек пальцев тонкой пеной DigiSkin. Это позволяет сотрудникам эффективно выполнять точные задачи без потери ощущения и контроля.

Новый продукт Digity уже вызвал большой интерес у корпоративных клиентов промышленного сектора, которые ценят его эффективность и возможность снижения затрат на лечение травм. Стоимость экзоскелета, около $109, оправдывает его преимущества и потенциал улучшения рабочих условий.

Artus открывает новые перспективы в области безопасности и комфорта работы в промышленности, предлагая инновационное решение для защиты пальцев сотрудников и повышения эффективности производственных процессов.