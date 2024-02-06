Астрофотографу Джефф Дай посчастливилось стать свидетелем и заснять на видео редкое природное явление — полярное сияние, искажённое рябью геомагнитного поля Земли

В ходе своей экспедиции в южную часть Исландии, астрофотограф Джефф Дай стал свидетелем уникального явления - полярного сияния, претерпевшего необычные изменения под воздействием геомагнитного поля Земли. Важное событие, зафиксированное 16 января, привлекло внимание не только любителей астрономии, но и научного сообщества.

реклама

Обычно полярное сияние представляет собой яркие потоки света на небесной сфере, однако в этот раз оно проявило себя иначе - как колебания магнитного поля, сопровождаемые рябью и искажениями. Это редкое зрелище вызвано взаимодействием заряженных частиц солнечного ветра с магнитной оболочкой Земли.





Специалист по ULF-волнам из Пекинского университета, Син-Ю Ли, сравнил это явление с колебаниями гитарной струны, подчеркивая его аналогию с колокольным звоном: магнитосфера играет роль колокольного купола, а солнечный ветер - молотка.

Научные оценки длины колеблющейся волны указывают на то, что она составляет несколько километров. Это наблюдение подчеркивает значимость изучения воздействия солнечного ветра на магнитосферу Земли и его потенциальные последствия для нашей планеты.