Команда фанатов LEGO поделилась на своём YouTube-канале Build it with Blocks видео, демонстрирующим процесс создания гидроэлектростанции

Команда фанатов LEGO, представляющая канал "Build it with Blocks" на YouTube, поразила зрителей своим последним проектом - впечатляющей игрушечной гидроэлектростанцией. Внимательно планируя каждый шаг, они начали с подготовки аквариума, оборудованного специальным насосом для создания потока воды.

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Центром внимания стала высокая плотина, собранная из тщательно подобранных LEGO-деталей, которая возвышалась над аквариумом. Следующим этапом было подключение напорного водовода, направленного на лопасти турбины. Этот механизм был связан с электромотором через длинный вал.





Однако первая попытка запустить гидроэлектростанцию закончилась неудачей: плотина рухнула, как только была открыта заслонка. Команда внесла изменения, уменьшив высоту плотины и увеличив ширину основания для улучшения устойчивости.

Модифицированный вариант станции оказался более успешным, демонстрируя эффективную работу. Несмотря на небольшое пропускание воды через игрушечные блоки плотины, проект вызвал интерес зрителей и подчеркнул творческий потенциал команды.