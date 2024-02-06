Речь идёт об электрическом модуле, который устанавливается между тягачом и прицепом, сокращая расход дизельного топлива

Revoy, инновационный стартап, разработал революционный электрический модуль Revoy EV, который превращает обычные дизельные грузовики в экологически чистые гибриды. Модуль оснащен аккумулятором и тяговыми электромоторами, обеспечивающими запас хода до 400 километров на одном заряде. Он устанавливается между тягачом и прицепом, что позволяет существенно сократить расход дизельного топлива и выбросы вредных веществ.

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Одним из ключевых преимуществ Revoy EV является возможность быстрой замены аккумулятора на специальных станциях. Водителям больше не нужно ждать зарядку: замена занимает всего 3 минуты. Расчеты стартапа показывают, что использование Revoy EV снижает расход дизельного топлива на 85%, что ведет к значительному уменьшению выбросов в атмосферу.

Revoy предлагает свои модули в аренду автотранспортным компаниям и предоставляет удобное мобильное приложение для резервирования устройств и отслеживания их состояния. Первая станция обслуживания уже работает в Далласе, а также планируется расширение сети на территории нескольких штатов США. Информации о запуске за пределами США пока нет, но стартап, вероятно, рассматривает возможности для международного расширения.