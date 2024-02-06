Студия CD Projekt RED уже несколько месяцев пытается прекратить поддержку Cyberpunk 2077, и вот совсем недавно она выпустила по-настоящему финальный патч. Но при этом напрочь сломала одну из новых функций

Студия CD Projekt RED, известная своей работой над игрой Cyberpunk 2077, недавно представила финальный патч 2.11, который должен был исправить ряд технических проблем и улучшить производительность игры. Однако, радостные ожидания многих игроков были омрачены неудачным результатом. Внедренная в патче новая настройка для оптимизации процессора, предназначенная для выделения приоритета более производительным ядрам, оказалась далеко не идеальной.

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Испытания, проведенные экспертами портала Tom’s Hardware, выявили, что новая функция не только не привнесла улучшений, но и стала причиной возникновения лагов и других технических сбоев в игре. Это вызвало широкий резонанс в игровом сообществе, а также привлекло внимание специалистов издания Reddit.

Однако, даже специалисты пока не могут точно определить, в чем именно причина проблемы. Некоторые предполагают, что корень зла может быть в неоптимизированном коде Cyberpunk 2077, в то время как другие указывают на возможные проблемы с технологией Intel Thread Director.

Сейчас остается только ждать, что решение этой проблемы не заставит себя долго ждать, и CD Projekt RED представит новый патч, исправляющий недоработки. Пока же сообщество игроков выражает свое разочарование и надежду на скорое улучшение ситуации.