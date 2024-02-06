The Day Before вышла и самоуничтожилась, однако слава её живёт

Бывшие сотрудники студии Fntastic, которая занималась разработкой игры The Day Before, раскрыли шокирующие подробности о том, как проходила работа над проектом. Инсайдеры, с которыми связались журналисты издания GameStar, рассказали о тяжелых условиях труда и строгих методах контроля со стороны руководства.

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Оказалось, что молодых и неопытных разработчиков нанимали в студию, а затем заставляли работать сверхурочно, иногда лишая их возможности даже на обеденный перерыв. Некоторые сотрудники вынуждены были буквально выпрашивать время на отдых.

Более того, студия применяла жесткие штрафы за некачественную работу. Например, звуковых дизайнеров оштрафовали на значительную сумму за неудовлетворительное качество озвучки. По мере разработки игры многие ее элементы переделывались по требованию руководства, что включало в себя изменения под влиянием аналогичных функций в других играх, таких как GTA Online, Hogwarts Legacy и Baldur's Gate III.

Основатели студии, братья Готовцевы, активно вмешивались в процесс разработки, диктуя свои требования и изменения. Один из них потребовал сделать мрачный город более ярким и приветливым после игры Marvel's Spider-Man 2.

Незадолго до релиза игры братья Готовцевы исчезли, и их местонахождение остается неизвестным до сих пор. Студия была закрыта через платформу Microsoft Teams, а некоторые сотрудники предполагают, что братья уже открыли новую компанию. Все это происходило в контексте скандальных слухов, на которые разработчики пытались реагировать, но их заявления были удалены.