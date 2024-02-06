В базе данных TENAA появился смартфон realme 12+ 5G с модельным номером RMX3866

Появились новые утечки информации о смартфоне realme 12+ 5G, и они обещают впечатляющие возможности для пользователей. Согласно информации из базы данных TENAA, этот аппарат будет обладать 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400x1080 пикселей и круглым вырезом для 16-мегапиксельной фронтальной камеры. Под капотом устройства будет мощный восьмиядерный чип с тактовой частотой 2,6 ГГц, хотя его точное название пока не разглашается.

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Одним из основных преимуществ realme 12+ 5G будет разнообразие вариантов памяти. Пользователи смогут выбирать между 8, 12 или 16 ГБ оперативной памяти и 128, 256, 512 ГБ или даже 1 ТБ встроенной памяти. Это даст возможность подобрать идеальную конфигурацию под свои потребности, будь то игры, фотографии или мультимедиа.

Кроме того, смартфон будет оснащен мощным аккумулятором ёмкостью 4880 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 67 Вт, обеспечивая долгое время автономной работы и быстрое восстановление заряда.

Что касается камер, realme 12+ 5G не оставит равнодушными любителей фотографии. В его составе будет основная камера на 50 мегапикселей, сверхширокоугольный модуль на 8 Мп и макродатчик на 2 Мп. По данным сертификации Camera FV 5, глобальной версии устройства будет иметь дополнительно двойную камеру с датчиками на 64 и 8 Мп.

Хотя точная дата анонса realme 12+ 5G пока не объявлена, эти утечки уже вызывают ожидание у фанатов бренда. С нетерпением ждем официального анонса, чтобы узнать больше о всех возможностях этого устройства.