Геймеры в последнее время недовольны всем подряд: то ли игры стали плохими, то ли их поклонники. Демонстрация сражений в ремейке Silent Hill 2 стала ещё одним камнем преткновения

Геймерская общественность взорвала социальные сети, выражая гнев и разочарование после недавней презентации трейлера ремейка Silent Hill 2 на мероприятии State of Play. Реакция была неоднозначной и довольно резкой – при 26 тысячах лайков трейлер собрал почти столько же дизлайков, являясь, по сути, криком недовольства фанатов.

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Основной источник негодования – попытка игры эмулировать стиль последних ремейков Resident Evil, но с заметным падением качества. Геймеры высказывают сомнения в выделенном бюджете, сравнивая проект с инди-игрой, и акцентируют внимание на недостаточно качественных анимациях.





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Критики также подчеркивают, что Silent Hill, изначально славившийся уникальным подходом к хоррору, теперь теряет свою оригинальность, стремясь подражать более успешным конкурентам. Все эти обсуждения происходят в условиях неопределенности, поскольку дата релиза до сих пор остается тайной, что только усиливает тревоги и беспокойство среди фанатов культовой серии.