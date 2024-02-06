В компании полагают, что эта функция нужна была только для просмотра сохранённых в кэше страниц при плохом интернет-соединении

Google объявила о завершении работы с одной из своих функций - просмотра веб-страниц через кэш поисковой выдачи. В официальном заявлении компании отмечается, что это изменение стало следствием улучшения интернет-соединений, что уменьшило актуальность данной функции. Ранее она предоставляла доступ к страницам при низкой скорости интернета или блокировке сайта в регионе пользователя. Эта функция также была востребована SEO-специалистами для отладки сайтов.

реклама

Однако в компании Google пришли к выводу, что эти сценарии использования стали менее значимыми. Даже альтернативный метод просмотра кэшированных страниц через ввод "cache:" перед адресом в поисковой строке также будет удален. Это решение вызвало негодование у пользователей, привыкших использовать данную функцию в различных ситуациях - от проблем с интернет-соединением до отслеживания изменений на веб-сайтах.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Этот шаг подчеркивает постоянную эволюцию интернет-сервисов и необходимость адаптации к новым технологическим реалиям. Google обращается к пользователям с призывом адаптироваться к отсутствию данной функции и искать альтернативные методы взаимодействия с веб-содержимым.