Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nata15
Google удаляет свою функцию просмотра закэшированных страниц сайтов
В компании полагают, что эта функция нужна была только для просмотра сохранённых в кэше страниц при плохом интернет-соединении

реклама

Google объявила о завершении работы с одной из своих функций - просмотра веб-страниц через кэш поисковой выдачи. В официальном заявлении компании отмечается, что это изменение стало следствием улучшения интернет-соединений, что уменьшило актуальность данной функции. Ранее она предоставляла доступ к страницам при низкой скорости интернета или блокировке сайта в регионе пользователя. Эта функция также была востребована SEO-специалистами для отладки сайтов.

реклама

Однако в компании Google пришли к выводу, что эти сценарии использования стали менее значимыми. Даже альтернативный метод просмотра кэшированных страниц через ввод "cache:" перед адресом в поисковой строке также будет удален. Это решение вызвало негодование у пользователей, привыкших использовать данную функцию в различных ситуациях - от проблем с интернет-соединением до отслеживания изменений на веб-сайтах.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Этот шаг подчеркивает постоянную эволюцию интернет-сервисов и необходимость адаптации к новым технологическим реалиям. Google обращается к пользователям с призывом адаптироваться к отсутствию данной функции и искать альтернативные методы взаимодействия с веб-содержимым.

#новости #техника
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Украине объявили о "кризисных действиях" на заводе "Арселор Миттал" после российских ударов
14
Самая дорогая яхта в мире и самая роскошная подводная лодка одновременно ищет своего покупателя
10
В Сети появились спецификации HEDT процессоров Intel Xeon W3500 и W2500
+
Европа борется с почти неуничтожимыми инвазивными крабами
16
GeForce RTX 2000-й и 3000-й серии получили прирост производительности, доходящий до 75%
37
Eurasian Times: Россия своим ПАК ДА бросила вызов США с их бомбардировщиком B-21 Rider
4
Digma представила на рынке РФ свой первый неттоп
2
Samsung делает новые бесплатные предложения для пользователей Galaxy S24
+
Обновлённый российский Ту-214 совершил первый полёт с пассажирами
3
Российская армия продвинулась до 1500 метров в глубину на ореховском направлении
+
CNN: Буданов заявил о разработке специального плана действий для украинских формирований
9
Найден способ активации Resizable Bar на устаревших платформах LGA 1155, LGA 2011 и лучше
13
Автор полноценной No VR версии Half Life Alyx опубликовал новое видео
5
Украинский журналист Бутусов заявил о "северном прорыве" и критической ситуации для ВСУ в Авдеевке
+
Samsung готовит к выходу два доступных смартфона Galaxy A35 и A55
1
Складной смартфон Xiaomi Mix Fold 4 должен стать очень тонким и лёгким
+
Технический специалист Apple заявил, что нагревание iPhone 15 Pro является «ожидаемым поведением»
2
"Изделие 305" получит новый уровень огневого могущества и будет доработано по пожеланиям военных
1
В Конгрессе заявили о подвижках в голосовании о выделении помощи Израилю, про Украину речи не идёт
+
Что может случится на крипторынке в феврале
+

Популярные статьи

Украина получает серийный GLSDB
12
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 2
22
Что меня раздражает в современных мониторах
115
Собираем новый белый игровой ПК в феврале 2024 для RDR2 и Cyberpunk 2077 дешевле 15000 рублей
55
Как я сэкономил на сборке системы 20 тысяч рублей, а после потратил их на правильную видеокарту AMD
16
Деградация фанатов Xbox на примере DeadP47
53
Российский компьютерный корпус открытого типа SS Prise - мои впечатления от сборки и использования
79
Итоги гоночного уикэнда 3-4 февраля 2024 года
+
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
184
ТОП-7 игровых ноутбуков до 100 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
4

Сейчас обсуждают

Optimus Prime
05:27
Какие недочёты? Напиши конкретнее, если можно. Думаешь 4K-монитор ASUS ROG Swift PG32UQX с Mini LED-подсветкой будет с косяками?)
Что меня раздражает в современных мониторах
Денис Сутункин
05:16
Модератор - иди нахуй
На Украине объявили о "кризисных действиях" на заводе "Арселор Миттал" после российских ударов
Алексей Повшал
05:04
Чимба, вопрос! Почему у меня debian работает как часы швейцарские, ничего не тупит, не отваливается? Что я делаю не так?
Почему Linux не для игр на примере 7 Days to Die 21 b324
Александр Иванов
04:56
Что серьезно? Только сподобился написать? Или только узнал? Уже год как об этом пишут. И фабрики построили в Китае для разборки этих карт. Написал бы для чего это делается хотя бы. Официально как бы ...
Китайские дельцы покупают готовые ПК и вынимают из них RTX 4090 для дальнейшей перепродажи
Просто прохожий
04:47
Российское телевидение заморозило Европу насмерть ещё прошлой зимой. Но думаю, европейцы об этом не знают, так же как и про сверчков с червями..
Европа борется с почти неуничтожимыми инвазивными крабами
Александар Бугаев
04:40
Я не для себя спрашиваю: А доставка есть? Если есть в Колумбию доставите.
Самая дорогая яхта в мире и самая роскошная подводная лодка одновременно ищет своего покупателя
Yвесёделерчuk
04:05
ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) – a joint venture between ArcelorMittal and Nippon Steel
На Украине объявили о "кризисных действиях" на заводе "Арселор Миттал" после российских ударов
glavhyilo
03:53
3:04 06.02.2024 Дефицит бюджета Украины достиг рекорда.
Британский аналитик предрёк Украине потерю Харькова, если Киев немедленно не сядет за стол переговоров
nukemall
03:52
С такими идеями тебе больше к лицу назваться Мыкола Свинарчук и отправиться в Крынки.
Украина получает серийный GLSDB
nukemall
03:51
А кто тебе сказал что не бьют? Торговцы финками ЛГБТ в телеграме?
Украина получает серийный GLSDB
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем