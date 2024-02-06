Xiaomi расширила ассортимент умных устройств Mijia, представив мощный и тихий осушитель воздуха Smart Dehumidifier 22L

Xiaomi продолжает совершенствовать свою линейку умных устройств, и на этот раз компания представила Mijia Smart Dehumidifier 22L - интеллектуальный осушитель воздуха, который обещает не только выдающуюся производительность, но и невероятный комфорт в использовании.

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Сердцем устройства стал двухроторный компрессор Panasonic, обеспечивающий эффективное и энергосберегающее удаление до 22 литров влаги в сутки. Это означает, что пользователи могут наслаждаться свежим воздухом в своих домах, минимизируя воздействие влажности.

Но инновации Xiaomi не ограничиваются только производительностью. Устройство также обладает пятислойной конструкцией корпуса, которая снижает уровень шума при работе до всего 35,5 дБ. Это открывает возможность использования осушителя даже в ночное время, без беспокойства для сна.

Управление устройством стало еще более интуитивным благодаря цифровому дисплею, световым индикаторам и сенсорным кнопкам. Осуществлять контроль над Mijia Smart Dehumidifier 22L можно не только на месте, но и удаленно через мобильное приложение Mijia или голосового помощника XiaoAI.

Беспрерывная работа устройства обеспечивается вместительным резервуаром на 4,5 литра, который даже можно подключить к канализации для удобства использования.

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Стоимость новинки в Китае составляет $167, однако подробности о мировом выпуске остаются загадкой. Впрочем, с учетом ожидаемого интереса к инновационным решениям Xiaomi, этот интеллектуальный осушитель воздуха, вероятно, вскоре найдет свой путь в дома пользователей по всему миру.