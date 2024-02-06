Инсайдеры обнаружили в сети очередной патент Apple, в котором описана технология Face ID для фирменных ноутбуков

Свежий патент от Apple, выявленный инсайдерами, представляет важный шаг в эволюции технологии Face ID, на этот раз ориентированный на ноутбуки. Главной особенностью стал использованный в концепции шарнир, который не только обеспечивает стабильный угол сканера, даже при раскрытой крышке под крутым углом, но и устраняет неудобства, связанные с ручной коррекцией угла сканера.

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Увлекательно, что этот патент не ограничивается лишь ноутбуками, а также рассматривает возможность внедрения усовершенствованной технологии Face ID в другие устройства Apple, такие как монитор Pro Display XDR и моноблок iMac. Это открывает перспективы значительного повышения комфорта и безопасности использования этих устройств.

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Однако вопрос о том, станет ли патент реальностью и каким образом он повлияет на пользовательский комфорт, остается открытым. Время покажет, насколько эта инновация станет ключевым элементом будущих продуктов Apple, и как она изменит взгляд на современные технологии безопасности.