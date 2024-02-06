После ухода части зарубежных издателей игр из России ситуация на рынке дистрибуции сильно поменялась: официальные магазины теряют покупателей, в то время как показатели «серых площадок» растут

В последний год российский рынок видеоигр претерпевает существенные трансформации, вызванные уходом некоторых зарубежных издателей из страны. В этом контексте официальные магазины теряют популярность, в то время как "серые площадки" переживают удивительный взлет, с ростом оборота на 68%. Этот вывод вытекает из исследования, проведенного "ЮKassa" и Kupikod.

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Примечательно, что в 2023 году число платежей на "серых" площадках увеличилось на 62%, а количество плательщиков возросло на 20%. Средний чек также поднялся на 4%, достигнув отметки в 523 рубля. Особенно интересен факт, что геймеры предпочитают использовать банковские карты для оплаты игровых товаров, что недоступно в официальных магазинах, таких как российский Steam.

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Очевидно, что рынок "серых" ключей в России теперь в два раза превосходит официальный. Эти платформы предоставляют не просто удобный, но во многих случаях единственный способ для геймеров приобретения игр. Этот рост отражает не только изменение предпочтений и покупательского поведения, но и вызывает необходимость переосмысления традиционных методов дистрибуции видеоигр в российской индустрии.