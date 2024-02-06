Компания Honor раскрыла основной секрет твердотельной АКБ, которая уже установлена во флагманском смартфоне Magic6 Pro

Honor внесла революционные изменения в мир мобильных технологий с представлением своего флагманского смартфона Magic6 Pro. Одним из ключевых нововведений стал уникальный аккумулятор, отличающийся от традиционных литий-ионных и полимерных батарей. Здесь компания решила использовать кремний-углеродный компонент вместо стандартного графитового анода, обеспечивая удивительную плотность. Интересный момент – компания также решила устранить возможные недолговечные характеристики кремния, объединив его с вспомогательным материалом.

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Весьма обещающим кажется использование интеллектуального чипа Power Enhanced Chip Honor E1 для управления аккумулятором. Этот чип не только регулирует ток в соответствии с окружающей средой, но и обеспечивает безопасность при 80-ваттной зарядке. Примечательно, что он также точно отображает остаток ёмкости, что является неотъемлемым качеством для многих пользователей.

Однако инновации Magic6 Pro не ограничиваются только аккумулятором. Обещание стабильной работы даже при температуре -20°C делает этот смартфон надежным компаньоном в различных климатических условиях.

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С нетерпением ждем 25 февраля и презентации Magic6 Pro на MWC 2024, где мы узнаем больше о всех технологических достижениях этого впечатляющего устройства.