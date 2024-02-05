На сайте бренда уже появились первые изображения и технические характеристики новинки, предназначенной для сборки десктопов

"Гравитон" шагнул вперед, представив инновационную материнскую плату "Инга" на базе чипсета Intel H610. Этот продукт в форм-факторе mATX не просто совместим с процессорами Intel 12-го и 13-го поколений, он задает новый стандарт в мире сборки десктопов.

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Технические нюансы "Инга" включают поддержку USB 3.2 Gen 2 и внушительное разнообразие слотов: от мощного PCIe x16 до гибких PCIe x1. Четыре разъема SATA, два слота DIMM для памяти и три M.2 коннектора создают простор для креативной сборки высокопроизводительных систем.

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Неотъемлемой частью успеха является включение "Инга" в реестр Минпромторга, что утверждает ее отечественное происхождение. Судя по всему, плата будет предложена в составе готовых сборок, включая обещанные модели Д32И и Д52И, заслуживающие внимания в корпусах форм-фактора SFF и Mini Tower. Официальная дата выхода на рынок пока остается в тайне, добавляя загадочности этому впечатляющему релизу.