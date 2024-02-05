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Энтузиаст под именем Taki Udon представил захватывающую модификацию для Nintendo Switch, заменяя обычный экран на передовой OLED-дисплей. Фотографии, предоставленные создателем, визуально подчеркивают улучшение качества изображения с глубокими черными и насыщенными цветами, привнося ощутимую эстетику.
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Особое внимание заслуживает отсутствие эффекта glow, что не только придает изображению четкость, но и создает удивительную визуальную гармонию. Процесс установки, согласно Taki Udon, минимален по требованиям к аппаратным вмешательствам, а стоимость модификации оценивается в привлекательном диапазоне $25-50.
Несмотря на эти продуманные улучшения, Taki Udon также предоставляет вариант добавления HDMI-выхода для подключения к телевизору, хотя разрешение в этом случае ограничится 720p.
Однако на данный момент остаются вопросы относительно коммерциализации этого творения. Несмотря на успешную установку экрана на консоль Switch Lite, автор пока не раскрывает детали о возможном запуске в массовое производство, оставляя свое изобретение под завесой интриги.