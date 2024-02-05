Два года назад Nintendo выпустила новую ревизию Switch, снабжённую OLED-экраном. Однако независимый энтузиаст разработал собственную модификацию консоли, позволяющую заменить дисплей без покупки нового устройства

Энтузиаст под именем Taki Udon представил захватывающую модификацию для Nintendo Switch, заменяя обычный экран на передовой OLED-дисплей. Фотографии, предоставленные создателем, визуально подчеркивают улучшение качества изображения с глубокими черными и насыщенными цветами, привнося ощутимую эстетику.

реклама

Особое внимание заслуживает отсутствие эффекта glow, что не только придает изображению четкость, но и создает удивительную визуальную гармонию. Процесс установки, согласно Taki Udon, минимален по требованиям к аппаратным вмешательствам, а стоимость модификации оценивается в привлекательном диапазоне $25-50.

Несмотря на эти продуманные улучшения, Taki Udon также предоставляет вариант добавления HDMI-выхода для подключения к телевизору, хотя разрешение в этом случае ограничится 720p.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Однако на данный момент остаются вопросы относительно коммерциализации этого творения. Несмотря на успешную установку экрана на консоль Switch Lite, автор пока не раскрывает детали о возможном запуске в массовое производство, оставляя свое изобретение под завесой интриги.