Для достижения впечатляющего показателя использовался новый фирменный чип в сочетании с коммерческим стандартом связи

Morse Micro, лидер в области беспроводных технологий из Австралии, отметилась рекордом в передаче данных Wi-Fi, представив свой новейший чип MM6108 Wi-Fi HaLow. Этот инновационный чип, в сочетании с протоколом IEEE 802.11ah, продемонстрировал устойчивое соединение на расстоянии до 2,9 км.

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Чип, разработанный с акцентом на энергосбережение, успешно прошел сертификацию Wi-Fi Alliance и FCC, подтверждая высокие стандарты безопасности и качества. Заметим, что протокол IEEE 802.11ah функционирует в частотном диапазоне 900 МГц, обеспечивая оптимальное сочетание дальности передачи данных и эффективности энергопотребления.





На максимальной дистанции связи была достигнута скорость передачи данных в 1 Мбит/с, в то время как на расстоянии 500 метров эта скорость выросла до 11 Мбит/с. Этот технологический прорыв предоставляет новые перспективы для применения в области Интернета вещей, обеспечивая эффективное беспроводное взаимодействие на больших расстояниях. Несмотря на все достижения, точная дата коммерческого внедрения этого чипа пока остается в неведении.