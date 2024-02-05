XYZ School провела исследование и выяснила, что в 2023 году российские геймеры «наворовали» игр на 324 миллиарда рублей

В результате глубокого исследования XYZ School, проведенного в 2023 году, выявлены впечатляющие динамики в российском игровом сообществе. Согласно представленным данным, общая стоимость "пиратской" активности геймеров достигла удивительных 324 миллиарда рублей, что вдвое превышает общий объем игрового рынка в России.

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Уровень пиратства вырос на 4%, достигнув 73% от общей численности геймеров. Замечено, что из этого процента 37% скачивают не более трех нелицензионных копий в год, в то время как 8% приобрели более десяти. Популярностью у пиратов пользуются такие проекты, как Atomic Heart, Hogwarts Legacy и Baldur's Gate III.

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Важным моментом является замечание исполнительного директора XYZ School, Эммы Юсовой, которая полагает, что многие геймеры используют пиратские копии как бесплатные ознакомительные версии, и поэтому реальный ущерб для индустрии может быть меньше заявленных цифр. Важно отметить, что эти выводы основаны на опросе российских геймеров и анализе игрового рынка, и, следовательно, имеют условный характер. Вопрос о воздействии такой динамики на будущее игровой индустрии в России остается предметом дальнейших рассмотрений.