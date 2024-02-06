Наряду с сообщением Илона Маска о первой успешной операции по установке нейрочипа Neuralink в мозг человека, об аналогичной операции отчитались и китайские исследователи

Исследователи Университета Цинхуа сообщили о значительном прогрессе в области нейроинтерфейсов с успешной установкой беспроводного мозг-компьютерного интерфейса Neural Electronic Opportunity (NEO). Пациент, страдавший от серьезных повреждений спинного мозга 14 лет, подвергся инновационной операции, после которой продемонстрировал впечатляющий прогресс в реабилитации.

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NEO, по утверждению исследователей, представляет собой беспроводной имплантат размером с пару монет, который функционирует на высокочастотной антенне, избегая прямого имплантирования в нервную ткань. Электроды размещаются в эпидуральном пространстве между мозгом и черепом, перехватывая нервные сигналы, которые передаются по беспроводной сети на внешний приемник, закрепленный на коже головы. Это обеспечивает не только безопасность, но и открывает перспективы для успешной реабилитации.

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Пациент, прошедший три месяца домашней реабилитации, успешно освоил мозговое управление протезом руки, что позволяет ему вновь выполнять повседневные задачи. Представители университета утверждают, что при дальнейшем совершенствовании алгоритма и продолжении реабилитации пациент сможет восстановить большинство движений и функций рук. Успех NEO, с фокусом на меньшей инвазивности, открывает обнадеживающую перспективу для будущих исследований в области мозговых интерфейсов.