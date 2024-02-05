Китайский инсайдер Fixed Focus Digital поделился новыми подробностями относительно компьютерной версии операционной системы HarmonyOS

HUAWEI стремится к революции в мире операционных систем с долгожданной компьютерной версией HarmonyOS. Согласно инсайдеру Fixed Focus Digital, компания активно работает над этим проектом уже длительное время, достигнув при этом заметных успехов.

реклама

Основной акцент делается на графических процессорах, но остается загадкой, связана ли эта работа с оптимизацией взаимодействия существующих GPU или с разработкой собственных графических процессоров для персональных компьютеров. Инсайдер обещает, что этот год принесет в этой области значительные инновации.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее бывший топ-менеджер HUAWEI подтвердил план выпуска компьютерной версии HarmonyOS в текущем году, и новые слухи лишь укрепляют эти намерения. Однако существует вероятность, что система останется доступной только на китайском рынке, аналогично мобильной версии HarmonyOS. В любом случае, ожидается, что HUAWEI представит нечто уникальное и инновационное, поднимая планку технологического развития.