В сети уже много обзоров новых гибридных процессоров AMD Ryzen 7 8000G, но практически везде проводятся стандартные тесты CPU и GPU, в то время как без внимания остаётся ещё один не менее важный показатель — производительность в задачах искусственного интеллекта. Инсайдер под ником chi11eddog исправил это упущение

В свежем обзоре от инсайдера chi11eddog более детально раскрываются особенности нового процессора AMD Ryzen 7 8700G. Основное внимание уделено воздействию оперативной памяти на производительность искусственного интеллекта. Подопытный чип, оборудованный восьмиядерным процессором, графикой Radeon 780M и блоком Ryzen AI, прошел тестирование на материнской плате MSI B650 Gaming Plus WiFi с памятью DDR5-7600.

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По результатам теста UL Procyon AI с использованием памяти DDR5-4800, процессор набрал 210 баллов Float32. Интересно отметить, что при апгрейде до DDR5-7600 результат вырос на 15% до 242 баллов, подчеркивая влияние пропускной способности оперативной памяти.

Значительное улучшение производительности свидетельствует о важности правильного выбора типа памяти. Однако в тесте с использованием встроенной графики Radeon 780M в GIMP со Stable Diffusion влияние оперативной памяти оказалось всего 4%.

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Эти детальные результаты тестов предоставляют потенциальным покупателям глубокий анализ производительности Ryzen 7 8700G, помогая принимать более обоснованные решения при выборе компонентов для своей системы.