Nothing официально анонсировала свой следующий смартфон. Как и предполагалось, это Phone (2a) — более доступная версия актуального флагманского аппарата

Компания Nothing взбудоражила рынок своим последним анонсом – новым смартфоном Phone (2a), который обещает стать доступной альтернативой флагманским моделям. Видеоотчет компании подчеркнул, что это устройство нацелено на аудиторию, ценящую качество, но не обязательно стремящуюся к передовым технологиям.

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Хотя разработчики решили пока держать подробности в тайне, утечки в сети предоставили интересные детали. Изображение Nothing Phone (2a) раскрывает его стильный и уникальный прозрачный дизайн, подчеркиваемый светодиодной подсветкой.





Ждать это устройство есть за что, так как ожидаются внушительные характеристики: 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с обновлением 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 7200, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Фотографические возможности смартфона обещают быть выдающимися с 50-мегапиксельной основной камерой и 8-мегапиксельной ультраширокоугольной камерой.

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Согласно слухам, презентация запланирована на 27 февраля, тогда компания представит ещё подробности о новинке. В ожидании анонса фанаты и техно-гурманы удерживают дыхание, готовые встретить Nothing Phone (2a) с открытыми объятиями.