После нескольких лет затишья Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 вернулась на экраны, правда, пока что лишь в виде трейлеров

Недавно команда разработчиков Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 представила два свежих видеоролика, приуроченных к возвращению игры на экраны после продолжительного периода тишины. Первый ролик представляет собой краткую геймплейную зарисовку, демонстрируя диалоги, стелс и боевые сцены в заброшенном складе. Второй видеоролик представляет более подробную презентацию, в которой рассказывается о ключевых механиках Bloodlines 2.

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Из видеороликов стало известно, что персонажу будет доступна возможность пить кровь прямо во время схватки, что помимо восстановления здоровья, усилит его уникальные способности. Интересной деталью является то, что на геймпадах этот процесс будет требовать зажатия обоих "курков".

Однако, геймплейный материал вызвал весьма негативную реакцию среди фанатов. В комментариях под видео выражается разочарование новой стилистикой и критика восприятия геймплея. Некоторые фанаты высказывают опасения, считая, что разработчики отходят от оригинальной RPG-концепции.





Общее мнение среди фанатов заключается в том, что новый материал выглядит как попытка использовать элементы популярных игр Dishonored и Fallout 4, не соответствуя при этом стандартам культовой Bloodlines.

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Релиз Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 ожидается в текущем году, осенью, и запланирован для платформ PC, PlayStation 5 и Xbox Series.