Незадолго до ожидаемой премьеры сразу три модификации смартфона отметились в базах данных IMEI и Google Play Console

TECNO готовится удивить своих фанатов на Mobile World Congress 2024, представив три новых смартфона. Особенно выделяется модель TECNO POVA 6 Pro 5G, оборудованная впечатляющим Full HD+ IPS-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Производительность аппарата обеспечивает процессор MediaTek, а за качественные снимки отвечает 50-мегапиксельная основная камера.

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Но POVA 6 Pro 5G не только о фотографиях. Его батарея на 5000 мАч с функцией быстрой зарядки порадует пользователей, а поддержка технологии объемного звучания Dolby Atmos делает его уникальным в линейке TECNO.

Кроме того, ожидаются еще две модели - TECNO POVA 6 и POVA 6 Neo, но пока их характеристики остаются загадкой, несмотря на прохождение сертификации в базе данных IMEI.

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Официальная презентация новинок намечена на февраль 2024 года в рамках MWC, и фанаты с нетерпением ожидают разгадки всех возможностей этих устройств.