Лаборатория DxOMark поделилась результатами тестирования дисплея Samsung Galaxy S24 Ultra. Несмотря на критику за сходство со своим предшественником, новинка обошла его на 12 позиций и возглавила актуальный рейтинг лаборатории

Samsung Galaxy S24 Ultra впечатляет результатами тестирования в DxOMark, выиграв у своего предшественника и заняв вершину рейтинга. Его 6,8-дюймовый дисплей AMOLED 2X с разрешением 1440x3120 пикселей не только радует разнообразием функций, но и демонстрирует высокую яркость до 2600 кд/м² под солнцем.

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Новый герой обладает улучшенной цветопередачей, превосходя предыдущую модель, но не без небольших отклонений при просмотре под углом. Заметно повышенная минимальная яркость может быть неудобной для использования в темное время суток.

Положительным моментом является антибликовое покрытие Gorilla Glass Armor, которое успешно справляется с солнечными лучами. Кроме того, воспроизведение видео на высоком уровне с синхронизированной частотой обновления матрицы и кадровой частотой ролика.

Важным аспектом тестирования стало улучшение точности обработки касаний по сравнению с предшественником, хотя замечены некоторые фантомные нажатия в играх.

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В итоге, Galaxy S24 Ultra стал лидером как в общем рейтинге DxOMark, так и в своей ценовой категории, подтверждая свою выдающуюся производительность и инновации в мире смартфонов.