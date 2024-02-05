В соцсети Weibo появился любопытный список, содержащий цены всех флагманских чипов Snapdragon за последние девять лет

В последнем докладе, опубликованном на социальной платформе Weibo, разглашена интригующая информация о ценовой динамике флагманских чипов Snapdragon за последние девять лет. Анализ данных подчеркивает значительный скачок цен, который случился в 2020 году вместе с выпуском Snapdragon 888.

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Согласно отчету, производителям смартфонов пришлось выложить внушительные $142 за этот чип, что в сравнении с предыдущей моделью, Snapdragon 865, и ее стоимостью в $84, представляет собой заметное увеличение. Этот рост цен вызывает интерес к стратегии Qualcomm и факторам, влияющим на динамику ценообразования в индустрии.

Аналитики также обращают внимание на сохранение разницы в ценах между последней моделью Snapdragon 8 Gen 3 ($194) и предшествующей 8 Gen 2 ($161), что ставит производителей смартфонов перед новыми вызовами в условиях растущих издержек на ключевые компоненты.

Прогнозы на будущее указывают на то, что с выходом Snapdragon 8 Gen 4 сценарий с высокими ценами сохранится, особенно учитывая обещанные архитектурные изменения в новом SoC. Также вызывает интерес предположение о том, что повышенные цены на чипы Snapdragon могли стать толчком для выпуска Exynos-версии Samsung Galaxy S24.

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В рамках анонса также появилась информация о новом флагманском чипе от MediaTek, хотя пока нет данных о его стоимости. Все эти факторы указывают на то, что мир мобильных технологий может столкнуться с заметными изменениями в ближайшем будущем.