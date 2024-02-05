Инсайдер под ником passionategeekz поделился изображением ещё не представленного смартфона vivo V30 5G

Инсайдер с псевдонимом passionategeekz раскрыл эксклюзивные детали о готовящемся к выходу смартфоне vivo V30 5G. Устройство привлекает внимание своим элегантным дизайном, включающим изогнутый дисплей с отверстием для фронтальной камеры в центре верхней части. Задняя панель оборудована блоком камер, включая три датчика изображения, по крайней мере, один из которых оборудован технологией оптической стабилизации изображения (OIS), а также светодиодной вспышкой и кольцевым элементом подсветки Aura Light.

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Особое внимание уделяется схожему дизайну с моделью vivo S18, что наводит на мысль, что V30 5G может быть ее международной версией. В случае подтверждения этой теории, новинке предстоит оснащение процессором Snapdragon 7 Gen 3, до 12 ГБ оперативной памяти и внушительной функцией быстрой зарядки мощностью 80 ватт. На данный момент производитель не объявил официальную дату анонса и стоимость будущего гаджета. Следите за обновлениями, чтобы узнать больше о функциональных особенностях и возможной цене vivo V30 5G.